Минтруд Татарстана рассказал, что входит в подарочный комплект для новорожденного

За время действия республиканской акции «Подарок для новорожденного» более 12 тыс. женщин из малообеспеченных семей Татарстана получили необходимые вещи для малышей в родильных домах. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн.

«В республике введена мера поддержки семей с доходами ниже прожиточного минимума при рождении первого ребенка. Если в семье появляется новорожденный, то семья в подарок получает „коробку для новорожденного“. В подарочный комплект входит продукция отечественного производства — средства гигиены, подгузники, пеленки, кукморские валенки, зимний комбинезон, одеяло, боди и много другое», — рассказала она.

По данным Зариповой, уровень бедности в Татарстане достаточно низок: он составляет 5% или 194 тыс. человек.

«Мы на втором месте с Москвой по количеству людей, что живут за чертой бедности. Лучше только в Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе — 4,5%. Однако 70% бедных людей в регионе — семьи с детьми»,— уточнила Зарипова.