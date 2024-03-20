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Минтруд Татарстана: Принимаются комплексные программы, направленные на поддержку семей
Особую актуальность в России и в Татарстане приобретают вопросы качества жизни, демографии и благополучия семей. Им оказывается всесторонняя государственная поддержка. Об этом сообщила сегодня в прямом эфире в Центре Управления регионом министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.
«В целом в стране принимаются комплексные программы. Национальный проект „Демография“ охватывает все аспекты жизнедеятельности семьи, начиная от рождения ребёнка и даже начиная от планирования ребёнка, когда мы говорим о репродуктивном здоровье молодых людей и о развитии системы здравоохранения. Следующий этап — когда ребёнок идёт в школу. Реализуются большие программы по развитию системы образования. В республике ежегодно вводятся новые школы и детские сады», — сказала она.
Спикер отметила, что в послании Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию было уделено особое внимание вопросам поддержки семьи. И это не только меры социальной поддержки и денежная помощь, но и возможность семей проявить свои таланты, реализоваться в труде, трудоустроиться.
«Поэтому появился отдельный национальный проект „Кадры“. Когда мы говорим о многопоколенной семье, где живут бабушки и дедушки, встаёт вопрос об активном долголетии людей пожилого возраста. Поэтому появляется отдельная программа, посвящённая пожилым людям», — сказала Зарипова.
Напомним, что 22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й год в России стал Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.
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