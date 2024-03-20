Минтруд Татарстана: Принимаются комплексные программы, направленные на поддержку семей

Особую актуальность в России и в Татарстане приобретают вопросы качества жизни, демографии и благополучия семей. Им оказывается всесторонняя государственная поддержка. Об этом сообщила сегодня в прямом эфире в Центре Управления регионом министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«В целом в стране принимаются комплексные программы. Национальный проект „Демография“ охватывает все аспекты жизнедеятельности семьи, начиная от рождения ребёнка и даже начиная от планирования ребёнка, когда мы говорим о репродуктивном здоровье молодых людей и о развитии системы здравоохранения. Следующий этап — когда ребёнок идёт в школу. Реализуются большие программы по развитию системы образования. В республике ежегодно вводятся новые школы и детские сады», — сказала она.

Спикер отметила, что в послании Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию было уделено особое внимание вопросам поддержки семьи. И это не только меры социальной поддержки и денежная помощь, но и возможность семей проявить свои таланты, реализоваться в труде, трудоустроиться.

«Поэтому появился отдельный национальный проект „Кадры“. Когда мы говорим о многопоколенной семье, где живут бабушки и дедушки, встаёт вопрос об активном долголетии людей пожилого возраста. Поэтому появляется отдельная программа, посвящённая пожилым людям», — сказала Зарипова.

Напомним, что 22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й год в России стал Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».