Минтруд Татарстана примет участие в новых нацпроектах «Семья» и «Кадры»

В 2025 года Минтруд Татарстана будет участвовать в новых национальных проектах «Семья» и «Кадры». Об этом стало известно на совещании с региональными органами исполнительной власти, ответственными за реализацию национальных проектов, сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках нацпроекта «Семья» планируется участие в программах «Поддержка семьи», «Многодетная семья» и «Старшее поколение». В республике в том числе будут продолжены мероприятия по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, по строительству Дом-интерната для престарелых и инвалидов в Зеленодольском районе. Также будут предусмотрены мероприятия, направленные на поддержку семей и старшего поколения, совершенствование рынка труда.

Четыре федеральных проекта — «Управление рынком труда», «Образование для рынка труда», «Активные меры содействия занятости» и «Человек труда» — в 2025 году будут реализованы в рамках национального проекта «Кадры». В Татарстане планируется проводить обучение сотрудников для предприятий оборонно-промышленного комплекса и мероприятия для повышения эффективности служб занятости.

Совещание, проходившее в Минэкономики РТ, было посвящено обсуждению общих вопросов, касающихся реализации новых нацпроектов. Были подняты вопросы освоения лимитов финансирования, достижения поставленных целей, предусмотренных по региональным проектам, мероприятия в рамках проектов и другие.