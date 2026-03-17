Минтруд Татарстана пригласил ветеранов СВО в пять центров реабилитации

Пять центров реабилитации инвалидов Минтруда РТ, оснащенные современным оборудованием, оказывают реабилитационные услуги участникам СВО. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в ходе осмотра центра реабилитации инвалидов «Восхождение».

«Это реабилитационные центры в Челнах, Альметьевске, Зеленодольске, Казани, Бавлах. За прошлый год у нас 200 ребят получили такую реабилитацию. И, соответственно, сейчас активно идет набор. В летний период ребята едут по санаторно-курортным путевкам через Социальный фонд. Чтобы процесс реабилитации не прерывался, мы сразу же подхватываем их и приглашаем в свои центры социальной реабилитации», – отметила она.

В центрах реабилитации есть 412 койко-мест, в том числе 282 стационарных и 130 полустационарных мест.

«Здесь и проживание, и питание – все абсолютно бесплатно. Для того, чтобы получить направление, необходимо обратиться в отдел социальной защиты. Можно напрямую позвонить в центр реабилитации, выбрать удобное время и записаться на курс. Стационарно – раз в год, а полустационарно – до двух раз в год», – отметила Зарипова.

Социальные реабилитационные услуги, рекомендованные в индивидуальных программах реабилитации или абилитации, участникам СВО предоставляют:

– республиканский центр социальной реабилитации инвалидов «Идель» в Зеленодольске;

– центр реабилитации инвалидов «Восхождение» в Казани;

– центр реабилитации инвалидов «Березка» в Бавлах;

– центр реабилитации инвалидов «Ветеран» в Альметьевске;

– центр реабилитации инвалидов «Изгелек» в Набережных Челнах.

Также социальные услуги можно получить в республиканском центре социальной реабилитации слепых и слабовидящих (отделения в Бугульме, Набережных Челнах, Нижнекамске, Чистополе).

«Уважаемые участники специальной военной операции, кто сегодня уже завершил военную службу, приглашаем вас. Обращайтесь в отдел социальной защиты, ждем вас в центрах реабилитации, поскольку действительно наша главная задача – помочь вам найти себя в мирной жизни и, соответственно, по возможности восстановить здоровье», – сказала Зарипова.