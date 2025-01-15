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Минтруд РТ предложил конкретные меры для повышения рождаемости
За январь — октябрь прошлого года численность родившихся в Татарстане на тысячу человек составила 8,8, что выше аналогичного показателя по ПФО и по России в целом. Об этом сообщила сегодня глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова на коллегии ведомства в Казани.
«В Татарстане, как и в целом по стране, с 2017 года снижается рождаемость. По итогам января — октября 2024 года мы видим снижение рождаемости по республике на 3,5%. Наибольшее снижение отмечается в Бавлинском, Сабинском, Нурлатском, Мамадышском и Дрожжановском районах», — сообщила она.
Рост рождений произошел в Тюлячинском, Пестречинском, Кукморском, Черемшанском и Муслюмовском районах.
«Если не будет рождения первых детей, о каких многодетных семьях мы можем говорить?» – заметила Зарипова.
Она рекомендовала на уровне районов проводить индивидуальную работу с семьями. В частности, провести анализ причин откладывания рождений в парах, состоящих в браке не менее трех лет. Исходя из результатов, выстроить с каждой семьей «индивидуальный маршрут» по преодолению барьеров.
«Для тех, кто заключил брак в последний год, но до сих пор не принял решение о рождении ребенка, мы предлагаем провести диспансеризацию репродуктивного здоровья мамы и папы будущего малыша», — сказала Зарипова.
Она напомнила, что Россия выступает мировым центром поддержки традиционных семейных ценностей.
«Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача обеспечить устойчивый рост рождаемости», — подчеркнула Зарипова.
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