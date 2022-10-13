Минтруд Татарстана открыл горячую линию по правам инвалидов

В преддверии Декады инвалидов Министерство труда и социальной защиты Татарстана открыло горячую линию по вопросам защиты прав инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«<…> с 13 октября по 7 ноября 2022 года организована работа горячей линии для обращения граждан по вопросам реализации прав инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Татарстане», — отмечают в ведомстве.

Кроме того, жители республики могут направлять в Минтруд РТ свои предложения.

Телефон горячей линии: 8 (843) 557-20-49. Специалисты отвечают на звонки в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9 утра до 18 часов вечера, в пятницу — с 9.00 до 16.45. Перерыв — с 12 до 13 часов.