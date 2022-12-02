Минтруд Татарстана открыл «детский сад» для инвалидов с ментальными нарушениями

В отделении дневного пребывания казанского центра соцобслуживания на улице Тинчурина родственники молодых инвалидов с ментальными нарушениями и расстройствами аутистического спектра могут оставить своих подопечных на несколько часов под присмотром специалистов. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«На базе отделения дневного пребывания казанского центра социального обслуживания на улице Тинчурина мы провели ремонт и создали отдельные группы для ребят младшего, среднего и старшего возраста. Это важно, чтобы дети общались между собой. А еще это передышка для родителей, которые смогут на три-четыре часа оставить детей воспитателям и сходить куда-либо по своим делам. К примеру, посетить врача в больнице», — пояснила она.

По словам министра, запрос на создание такой площадки ранее сформулировали матери детей-инвалидов. Они хотели оставлять детей в дневное время со специалистами. При этом мамы желали, чтобы специалисты не просто приглядывали за детьми, а проводили развивающие и обучающие занятия.

«Этот запрос мы удовлетворили путем создания в Казани и по всей республике отделений дневного пребывания. Дети знакомятся друг с другом, для них обученные специалисты проводят творческие занятия. По плану до апреля 2024 года у нас все группы расписаны», — подчеркнула Зарипова.