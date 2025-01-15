Минтруд Татарстана определил два приоритета в работе в Год защитника Отечества

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Год защитника Отечества Минтруд Татарстана определил две приоритетные задачи в работе – социальную реабилитацию участников специальной военной операции и их трудоустройство. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на итоговой коллегии ведомства.

«С января 2024 года на базе центра реабилитации в Зеленодольске работает отделение для участников СВО, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. В 2025 году к этой работе подключатся центры реабилитации инвалидов в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и Бавлах», – сообщила она.

Таким образом, всего с этого года для проведения социальной реабилитации в республике будут доступны 282 стационарных и 130 полустационарных мест. На ремонт и закупку необходимого оборудования благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова выделено 56,7 млн рублей из республиканского бюджета.

«Второе направление – обеспечение занятости участников СВО, которые уже вернулись, и членов их семей. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что героям спецоперации нужно помогать реализовывать себя в гражданской жизни», – напомнила Зарипова.

За занятыми участниками спецоперации сохранились рабочие места. С теми же, у кого не было работы, проводится индивидуальная работа по трудоустройству, в зависимости от жизненной ситуации, состояния здоровья и новых приобретенных в ходе СВО компетенций и навыков.