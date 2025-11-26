Минтруд Татарстана объяснил причины роста числа многодетных семей в два раза

Благодаря мерам социальной поддержки растет число многодетных семей в Татарстане. За последние 12 лет их число увеличилось в два с лишним раза. Об этом сообщила журналистам министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в ходе пресс-тура в Высокогорский район.

«Если в 2012 году у нас было 24,4 тысяч многодетных семей, то сегодня таких семей более 58,8 тысяч. Это говорит о том, что семьи уверенно двигаются в своем развитии. В этом году мы особый упор сделали на студенческие семьи, потому что увидели, что есть запрос», – рассказала она.

Зарипова отметила, что в Татарстане оказывается существенная поддержка многодетным и семьям, где воспитываются дети с особенностями в развитии. Помимо федеральных мер действуют республиканские.

«Семьи, где доходы ниже прожиточного минимума, до достижения ребенком трех лет получают 10 тысяч рублей на лекарства, это серьезная поддержка. Семьи с низкими доходами также получают подарочные комплекты для новорожденных. В них есть вся продукция, которая необходима ребенку и маме при выписке из роддома. Это санитарно-гигиенические принадлежности, одежда», – пояснила Зарипова.

Также многодетные семьи из Татарстана получают субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 30%, лекарственное обеспечение на детей в возрасте до шести лет, выплаты на транспорт.