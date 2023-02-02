Минтруд Татарстана объяснил, как предприятиям ОПК получить субсидии при найме сотрудников

При найме сотрудников из других регионов предприятия оборонно-промышленного комплекса Татарстана могут получить государственные субсидии. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире в Центре управления регионом РТ.

«На 2023 год разработаны индивидуальные планы по кадровому обеспечению предприятий оборонно-промышленного комплекса. Совместно с кадровыми службами специалисты центра занятости на местах обошли буквально каждое предприятие, провели индивидуальную, точечную работу», — сказала она.

Спикер проинформировала, что с этого года Минтруд субсидирует найм работников для предприятий ОПК. Господдержкой можно воспользоваться, если работодатель трудоустраивает специалиста из другого субъекта РФ.

«В таком случае работодатель получает субсидию в размере минимального размера оплаты труда, в год можно компенсировать до 260 тыс. рублей по истечении каждых трех месяцев. Субсидия выплачивается Социальным фондом», — добавила Зарипова.

Для участия в программе предприятию нужно зарегистрироваться на портале «Работа в России», подать заявку, открыть вакансии. При этом работодатель должен показать, какие дополнительные социальные гарантии он предлагает работникам. К примеру, в прошлом году предприятия ОПК оплачивали специалистам аренду жилья и компенсировали затраты на питание.