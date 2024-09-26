news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 26 сентября 2024 12:48

Минтруд Татарстана объяснил, кому полагается звание ветерана труда

Скопировать ссылку

Чтобы получить звание ветерана труда в Татарстане, нужно иметь трудовой стаж и ведомственные награды. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире «Татарстан онлайн».

«Как стать ветераном труда? Для этого нужен стаж – для мужчин не менее 25 лет и не менее 20 лет для женщин, и ведомственные награды. Это значит отрасль, в которой вы работали, должна ваш вклад поощрить. Они (ведомственные награды) разные и устанавливаются на федеральном уровне. Для системы образования это нагрудный знак «ветеран», в системе здравоохранения и социальной защиты – почетная грамота», - пояснила она.

Звание ветерана труда можно получить, продолжая трудовую деятельность, но льготы будут предоставляться после выхода на пенсию. Всего в Татарстане проживают 935 тыс. человек старшего трудоспособного возраста, звание ветерана труда имеют 135 тыс. человек.

#ветераны #минтруда занятости и социальной защиты рт #зарипова эльмира
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100