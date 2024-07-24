Минтруд Татарстана обсудил пять приоритетных целей и задач в 2024 году

За первое полугодие службы занятости трудоустроили 6,4 тыс. несовершеннолетних татарстанцев в свободное от учебы время. Большинство молодых людей трудоустраивается в летний период. Такие данные сообщила замминистра труда, занятости и соцзащиты РТ Наталья Бутаева на заседании в Казани.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«В прошлом году на заседании экспертами и членами общественного совета министерства труда, занятости и социальной защиты РТ были выделены пять целей, признанные приоритетными к реализации в 2024 году. Первая цель – организация временной занятости не менее 12 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время», - напомнила Бутаева.

Она сообщила, что подросткам выплачивается материальная поддержка. В этом году ее размер увеличен до 2650 рублей за отработанный месяц.

«Данное направление является одним из источников повышения доходов семьи», - заметила спикер.

Так, более 1,4 тыс. молодых людей трудоустроены на объектах строительства республиканских программ «Наш двор» и «Парки и скверы». Подростки привлекаются к ремонту тротуаров, установке осветительных приборов и другим работам.

«В приоритетном порядке трудоустроены дети из семей участников СВО, многодетных семей и подростки, находящиеся в социально опасном положении», - подчеркнула замминистра.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Вторая приоритетная цель министерства - трудоустройство не менее 65% граждан, обратившихся в службы занятости в целях поиска работы.

«Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения, на 1 июля составила 3,5 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы – 0,17% от численности рабочей силы», - сообщила Бутаева.

За первое полугодие в службы занятости обратилось 19,2 тыс. человек, из них трудоустроено 13,2 тыс. или 69% от обратившихся.

Третья приоритетная цель - обеспечение за счет средств республики санаторно-курортным лечением на основании сертификата не менее 30% или не менее 2 тыс. человек от общего количества оздоровленных на льготных условиях пенсионеров и работников отдельных бюджетных отраслей.

«Востребованность путевок у пенсионеров так же высока, как и в прошлые годы. В этом году планируется обеспечить 3,2 тыс. пенсионеров приобретенными за счет средств бюджета республики путевками на санаторно-курортное лечение. Уже 1059 пенсионеров воспользовались предложенными им путевками», - заметила Бутаева.

В 2024 году Раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал предложение Федерации профсоюзов РТ продолжить обеспечение работников санаторно-курортным лечением путем предоставления им сертификатов номинальной стоимости 25 тыс. рублей. В этом году планируется обеспечить сертификатами более 3 тыс. работников, с мая этого года за сертификатами обратились 500 человек.

Четвертой целью министерства является увеличение доли охвата услугами по социальной реабилитации или абилитации в организациях соцобслуживания: детей-инвалидов с 89% до 94%, инвалидов – с 85% до 90% . Пятой приоритетной целью выбрана подготовка кадров для развития экономики и организация обучения не менее 3 тыс. человек взрослого населения. Они обе также успешно выполняются.

Встреча прошла в Минтруде РТ с участием министра труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмиры Зариповой. Заседание провела председатель общественного совета при Минтруде РТ Маргарита Максимова.