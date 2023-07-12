Названы топ-5 отраслей Татарстана, испытывающих кадровый голод

Фото: © Владимир Васильев / архив «Татар-информ»

В разгар лета существенную потребность в рабочих кадрах в Татарстане испытывают производство, строительство и недвижимость, образование и наука, здравоохранение. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Наибольшая потребность в карах существует на производстве, где насчитывается 7,2 тыс. рабочих мест, в отрасли строительства и недвижимости – есть 3,1 тыс. рабочих мест, в сфере образования и науки – 1,8 тыс. рабочих мест, в здравоохранении – 1,8 тыс. рабочих мест, на транспорте – 1,5 тыс. рабочих мест», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в сфере продаж и бытового обслуживания не закрыты 1,1 тыс. вакансий. Ощущается нехватка кадров в пищевой промышленности, консалтинге и в других сферах.

Этим летом работодатели из Татарстана предлагают водителям зарплату в 33,7 тыс. рублей в месяц, инженерам – в 37,8 тыс. рублей, врачам различной специализации – 36,4 тыс. рублей, поварам – в 25,3 тыс. рублей. Среднее зарплатное предложение для электросварщиков составляет более 41,7 тыс. рублей в месяц, кондукторов – более 30 тыс. рублей, кухонных работников – 21,7 тыс. рублей в месяц.

В качестве социального пакета отдельные работодатели предлагают компенсацию питания, доставку на работу вахтовым методом либо компенсацию проезда, дополнительное медицинское страхование, возможности карьерного роста и социальные мероприятия.