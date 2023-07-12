Минтруд назвал самые высокооплачиваемые отрасли в Татарстане

Фото: © Егор Никитин / архив «Татар-информ»

За четыре месяца 2023 года среднемесячная заработная плата в Татарстане составила 56,1 тыс. рублей, что на 15,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Существует отраслевая дифференциация в оплате труда. Самый высокий уровень оплаты труда сосредоточен в отраслях добычи полезных ископаемых – 93,4 тыс. рублей, информатизации и связи – 89,2 тыс. рублей, в области финансовой и страховой деятельности – 82,4 тыс. рублей, обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха – 74,8 тыс. рублей», – сообщили в ведомстве.

По сравнению с началом этого года уровень среднемесячной зарплаты в среднем по республике вырос на 4,7%. Самый низкий уровень зарплат при этом отмечается в гостиничном бизнесе и на предприятиях общепита – 34,3 тыс. рублей, а также в сфере операций с недвижимым имуществом – 38 тыс. рублей.