Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минтруд назвал самые высокооплачиваемые отрасли в Татарстане
За четыре месяца 2023 года среднемесячная заработная плата в Татарстане составила 56,1 тыс. рублей, что на 15,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.
«Существует отраслевая дифференциация в оплате труда. Самый высокий уровень оплаты труда сосредоточен в отраслях добычи полезных ископаемых – 93,4 тыс. рублей, информатизации и связи – 89,2 тыс. рублей, в области финансовой и страховой деятельности – 82,4 тыс. рублей, обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха – 74,8 тыс. рублей», – сообщили в ведомстве.
По сравнению с началом этого года уровень среднемесячной зарплаты в среднем по республике вырос на 4,7%. Самый низкий уровень зарплат при этом отмечается в гостиничном бизнесе и на предприятиях общепита – 34,3 тыс. рублей, а также в сфере операций с недвижимым имуществом – 38 тыс. рублей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»