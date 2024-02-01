Минтруд Татарстана назвал районы с самым низким уровнем безработицы

В начале года в Татарстане отмечается рекордно низкий уровень безработицы — 0,2%. Однако в ряде районов — Кайбицком, Тетюшском, Лаишевском, Зеленодольском, Алексеевском и Лениногорском данный показатель значительно ниже среднереспубликанского значения. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Выше среднереспубликанского значения уровень безработицы в Новошешминском (0,43%), Нижнекамском (0,42%) и Верхнеуслонском (0,33%) районах, а также в Казани (0,27%). Значительно ниже среднереспубликанского значения данный показатель в Кайбицком (0,05%), Тетюшском (0,05%), Лаишевском (0,06%), Зеленодольском (0,06%), Алексеевском (0,07%) и Лениногорском (0,08%) районах», — отметили в ведомстве.

В семи моногородах республики данный показатель выше всего в Камских Полянах (1,21%) и в Нижнекамске (0,35%). В Набережных Челнах уровень безработицы составляет 0,18%, в Менделеевске – 0,13%, в Елабуге – 0,16%, в Зеленодольске – 0,12%, а в Чистополе – 0,1%.