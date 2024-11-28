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Общество 28 ноября 2024 17:23

Минтруд Татарстана назвал отрасли, испытывающие кадровый голод

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Наиболее остро дефицит кадров наблюдается сейчас в промышленности, здравоохранении, образовании, сфере продаж, бытового обслуживания и оказания услуг населению, в отраслях транспорта и строительства Татарстана. Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минтруда РТ.

Наиболее остро дефицит кадров ощутим в промышленности, где есть 10,3 тыс. свободных рабочих мест. В здравоохранении, образовании, науке, культуре и на государственной службе есть 4,3 тыс. рабочих мест.

«В сфере продаж и бытового обслуживания, услуг населению - 2,8 тыс. рабочих мест, в организациях транспорта - 2,5 тыс. рабочих мест, в сферах строительства и ЖКХ - 2,2 тыс. рабочих мест», - добавили в пресс-службе.

#рынок труда #кадры #минтруд рт
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