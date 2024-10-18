Минтруд Татарстана напомнил о пунктах проката ходунков и колясок для инвалидов

В этом году техническими средствами реабилитации в пунктах проката воспользовались 763 жителя Татарстана. До оформления инвалидности люди берут во временное пользование трости, ходунки, кресла-коляски. Об этом «Татар-информу» сообщила замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Абдреева.

«Если у человека случился инсульт, он не передвигается, а инвалидность оформят только через полгода, инвалидная коляска нужна сразу. В каждом муниципальном образовании у нас созданы пункты проката, где есть средства реабилитации – трости, ходунки, кресла-коляски, многофункциональные кровати со специальными противопролежневыми матрасами», – рассказала она.

Необходимые технические средства выдаются людям до признания их инвалидами, оформления индивидуальных программ реабилитации и получения специальных устройств в Социальном фонде.

«Если у людей остаются технические средства реабилитации, они их приносят нам для дальнейшего использования, чтобы мы могли передать их тем, кто нуждается», – добавила Абдреева.