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Общество 20 марта 2024 16:48

Минтруд Татарстана напомнил о мерах поддержки для малообеспеченных семей с детьми

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Малообеспеченные семьи из Татарстана пользуются различными мерами государственной социальной поддержки. Это компенсация родительской платы за детский сад, субсидия на лекарства для малыша, «комплект новорождённого». Об этом сообщила сегодня в прямом эфире в Центре Управления регионом министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова.

«Это комплексная поддержка семьи. Если семья нуждается и ее доход менее 13 135 рублей, а это прожиточный минимум на душу населения, то мы говорим о материальной поддержке. Прежде всего, многодетные семьи с низкими доходами имеют право на 100%-ную компенсацию платы за детский сад. Если это молодая семья, у которой есть малыш и он заболел, то значительную долю расходов составляют лекарственные средства. Решением Раиса Татарстана Рустама Минниханова была введена отдельная субсидия - компенсация на лекарственные средства. Это 10 тыс. рублей на год», — сказала она.

Речь идёт о компенсации трат на лекарства малообеспеченным семьям, где воспитываются дети в возрасте до трёх лет. Кроме того, малообеспеченные семьи при рождении малыша получают в подарок «комплект новорождённого», в который включены все предметы первой необходимости — санитарно-гигиенические средства, комбинезон и многое другое. При этом все изделия и продукция произведены в Татарстане.

«Мы активно поддерживаем семьи, где воспитываются дети с инвалидностью. Есть отдельная программа по поддержке «детей-ангелов», имеющих множественные нарушения. Они (семьи — примеч. «ТИ») получают выплату, которая позволяет довести их доход до прожиточного минимума», — добавила спикер.

Напомним, что 22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России стал Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.

#Эльмира Зарипова #минтруд рт #Год семьи #многодетные семьи
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