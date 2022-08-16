Минтруд Татарстана напомнил о дополнительном выходном дне в августе

В конце августа татарстанцев ожидает дополнительный выходной день, напомнила сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«В соответствии с законом РТ „О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан“ 30 августа — День Республики Татарстан — является нерабочим праздничным днем. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час», — сказано в сообщении.

Таким образом, татарстанцы будут отдыхать во вторник — 30 августа. А в понедельник — 29 августа — будут работать на один час меньше.