Минтруд Татарстана начнет вести реестр работодателей, платящих «серую» зарплату

Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана с 2025 года будет вести реестр недобросовестных работодателей, которые платят «серую» зарплату. Об этом на встрече с журналистами сообщила глава ведомства Эльмира Зарипова.

«В связи с ноябрьскими изменениями в закон о занятости теперь с 25-го года мы будем вести реестр недобросовестных работодателей, в отношении которых были выявлены факты „серой“ занятости», — сказала она.

Зарипова отметила, что министерство во взаимодействии с контрольно-надзорными органами, с прокуратурой следит за тем, чтобы предприятия и компании республики своевременно выплачивали зарплату сотрудникам, за соблюдением в полном объеме социальных гарантий работников и за недопущением выплат зарплаты ниже МРОТ.

«Сегодня те предприятия, которые имеют зарплату ниже МРОТ, это там, где идет дробление ставки. То есть формально выполняются федеральные законодательства. Но когда комиссионно мы выезжаем (а мы такую задачу ставим перед нашими муниципальными службами, органами соцзащиты, перед комиссиями по снижению задолженности заработной платы и ликвидации теневой занятости) с тем, чтобы посмотрели с привлечением муниципальных властей, отделов экономики, а соответствует ли производственный цикл тому, что платится и работает человек на полставки, не является ли это фактором неформальной занятости, конечно, такие предприятия подпадают в круг внимания», — сказала Зарипова.