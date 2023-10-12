Татарстан вошел в тройку лидеров проекта «Профессионалитет» по числу кластеров

Республика Татарстан стала одним из трех регионов-лидеров по количеству кластеров в приоритетных отраслях среди участников проекта «Профессионалитет». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Миинтруда РТ.

«Федеральный проект „Профессионалитет“ реализуется с 2022 года. В нем участвуют 201 образовательно-производственный кластер в 68 субъектах страны по 24 отраслям с численностью обучающихся около 700 тыс. человек. Татарстан является одним из трех регионов-лидеров по количеству кластеров», — сообщили в ведомстве.

По данным Минтруда, к 2025 году в республике будет функционировать 10 образовательно-производственных и четыре образовательных кластера в приоритетных для региона отраслях: машиностроении, сельском хозяйстве, топливно-энергетическом комплексе, химии, металлургии и туризме.