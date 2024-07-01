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Минтруд создаст женские клубы для предпринимателей в регионах РФ по примеру Челнов
Для развития предпринимательства при кадровом центре Набережных Челнов с 2023 года функционирует женский клуб «Стратегия и тактика успешной женщины». Министерство труда и социальной защиты РФ выбрало его как опорную площадку для развития женских клубов в регионах России. Об этом сообщила директор Центра занятости населения города Татьяна Быданова на деловом понедельнике в мэрии Автограда.
«Цель клуба — расширение коммуникативных связей среди женщин-предпринимателей и желающих открыть собственное дело, обмен опытом работы, информирование о ситуации на рынке труда и мерах государственной поддержки», — рассказала докладчица.
Она добавила, что благодаря программе поддержки предпринимательства за три года открыли собственное дело 125 безработных граждан. Они оказывают консультационные услуги в сфере IT, а также услуги фитнес-центров, логопедического массажа, сыроварения, бухгалтерские услуги, предлагают проведение арт-встреч в детской творческой студии.
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