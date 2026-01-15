news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 15 января 2026 17:17

Минтруд сообщил о повышении рождаемости в 14 районах Татарстана

Читайте нас в
Телеграм
Минтруд сообщил о повышении рождаемости в 14 районах Татарстана
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По итогам десяти месяцев 2025 года в 26 районах Татарстана наблюдается снижение числа рождений детей, тогда как в 14 районах фиксируется рост. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на итоговом заседании коллегии ведомства в Казани.

«Ключевым для нашего министерства выступает национальный проект «Семья», его основной показатель – суммарный коэффициент рождаемости. Снижение рождаемости отмечается в Муслюмовском, Новошешминском, Алькеевском, Заинском, Азнакаевском, Апастовском, Кукморском районах. В то же время рост числа рождений произошел в 14 районах – Рыбной Слободе, Мамадыше, Бавлах, Кайбицах, Сарманове, Менделеевском, Мензелинском, Лаишевском», – рассказала она.

Среди наиболее интересные практик Зарипова назвала ведение беременности, вручение подарков и денежных сертификатов. К примеру, в Буинске работает клуб молодой семьи, где не только общаются молодые и будущие родители, но и знакомятся пары.

#зарипова эльмира #минтруд рт #рождение детей #национальные проекты
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рынок труда Татарстана: где дефицит кадров, какие зарплаты предлагают и прогноз-2026

Рынок труда Татарстана: где дефицит кадров, какие зарплаты предлагают и прогноз-2026

15 января 2026
Контракт в Войсках беспилотных систем заключается на год и не продлевается автоматически

Контракт в Войсках беспилотных систем заключается на год и не продлевается автоматически

15 января 2026