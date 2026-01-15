Минтруд сообщил о повышении рождаемости в 14 районах Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По итогам десяти месяцев 2025 года в 26 районах Татарстана наблюдается снижение числа рождений детей, тогда как в 14 районах фиксируется рост. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на итоговом заседании коллегии ведомства в Казани.

«Ключевым для нашего министерства выступает национальный проект «Семья», его основной показатель – суммарный коэффициент рождаемости. Снижение рождаемости отмечается в Муслюмовском, Новошешминском, Алькеевском, Заинском, Азнакаевском, Апастовском, Кукморском районах. В то же время рост числа рождений произошел в 14 районах – Рыбной Слободе, Мамадыше, Бавлах, Кайбицах, Сарманове, Менделеевском, Мензелинском, Лаишевском», – рассказала она.

Среди наиболее интересные практик Зарипова назвала ведение беременности, вручение подарков и денежных сертификатов. К примеру, в Буинске работает клуб молодой семьи, где не только общаются молодые и будущие родители, но и знакомятся пары.