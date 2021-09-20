Минтруд РТ: Заявки на обучение по нацпроекту «Демография» подали 6 тыс. татарстанцев

В 2021 году в Татарстане в ходе реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» на обучение за счет средств федерального бюджета подали заявки около 6 тыс. человек, что составляет 145% от плановых показателей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Обучение проводится для граждан, ищущих работу, людей в возрасте 50 лет и старше и предпенсионеров. Кроме того, заявки принимаются от женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также неработающих женщин, имеющих детей дошкольного возраста», — напомнили в министерстве.

Обучение нацелено на дальнейшее трудоустройство граждан. Операторы программы обязаны обеспечить обучение 4 тыс. человек и трудоустройство не менее 75% прошедших обучение.

Образовательные организации заключают с участниками проекта договоры, где прописаны обязательства граждан по трудоустройству. Подать заявку и выбрать программу можно на портале «Работа в России» (trudvsem.ru). В настоящее время к обучению уже приступили более 2,1 тыс. татарстанцев.

Национальные проекты, включая и нацпроект «Демография», реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.