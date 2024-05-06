За пять лет в Татарстане стало в три раза меньше ветеранов войны и их вдов

По данным на 2 мая 2024 года в Татарстане проживают 11058 ветеранов Великой Отечественной войны и вдов погибших и умерших участников и инвалидов войны. Об этом сообщила на пресс-конференции в «Татар-информе» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Она отметила, что названная выше цифра – это в три раза меньше, чем было пять лет назад.

«К сожалению, за пять лет их количество уменьшилось в три раза. На сегодняшний день инвалидов войны – 41 человек, участников войны, ставших инвалидами, – 113 человек. 41 человек − участник войны, проходивший военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии», – рассказала она.

Кроме того, в республике проживает 83 человека, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 96 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 96 узников гетто, 7,8 тыс. тружеников тыла, 2,8 тыс. вдов погибших и умерших участников и инвалидов войны.

«В интересах ветеранов реализуются различные программы – первоочередного медицинского лечения, бесплатного обеспечения медицинскими препаратами и диспансеризацией, санаторно-курортного лечения и обеспечения техническими средствами реабилитации, социального обслуживания, выделения нового и капитального ремонта имеющегося жилья», – заметила Зарипова.