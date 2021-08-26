Минтруд РТ: За неделю число безработных в Татарстане сократилось до 17,5 тыс.

За неделю число безработных в Татарстане сократилось на 125 человек — до 17,5 тыс. официально зарегистрированных в службах занятости населения. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«Потребность в работниках, заявленная работодателями в службы занятости населения республики, равна 59 тыс. вакансий. За неделю работодатели предложили 2 930 новых вакантных рабочих мест», — сказано в сообщении.

За неделю в пяти моногородах республики — Набережных Челнах, Елабуге, Нижнекамске, Камских Полянах и Чистополе — наблюдается сокращение числа безработных. Увеличение числа людей, состоящих на официальном учете в службах занятости, отмечается в Зеленодольске и Менделеевске.