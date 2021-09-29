Минтруд РТ: За неделю число безработных в Татарстане сократилось до 16 тыс.

За неделю число безработных в Татарстане сократилось на 262 человека — до 16,3 тыс. официально зарегистрированных в службах занятости. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Работодатели сообщили в службы занятости населения республики сведения о 61,2 тыс. вакансий. За неделю они предложили соискателям более 2,6 тыс. новых вакантных мест», — сказано в сообщении.

Кроме того, за прошедшую неделю сократилось число безработных в шести моногородах Татарстана: Набережных Челнах, Елабуге, Зеленодольске, Менделеевске, Нижнекамске и Камских Полянах. В Чистополе за неделю ситуация на рынке труда не изменилась.