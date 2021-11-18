Минтруд РТ: За неделю число безработных в Татарстане сократилось до 13 800

За неделю число безработных в Татарстане сократилось на 708 человек — до 13,8 тыс. официально зарегистрированных в службах занятости населения безработных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Работодатели сообщили в службы занятости населения республики сведения о 60,9 тыс. вакансий. За неделю они предложили более 3 тыс. новых вакантных рабочих мест», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, за неделю сократилось число безработных в шести моногородах республики — Набережных Челнах, Елабуге, Зеленодольске, Менделеевске, Нижнекамске и Камских Полянах — до 2,9 тыс. человек. Лишь в Чистополе отмечается рост числа людей, официально зарегистрированных в качестве ищущих работу.