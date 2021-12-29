За неделю число безработных в Татарстане сократилось до 11 тысяч

За неделю число безработных в Татарстане сократилось на 185 человек – до 11,3 тыс. официально зарегистрированных в службах занятости населения. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Потребность в работниках, заявленная работодателями в службы занятости населения республики, равна 58 тыс. вакансий. За неделю работодатели предложили 3 633 новых вакантных рабочих мест», – сказано в сообщении.

Показатель продемонстрировал уменьшение в четырех моногородах Татарстана – Чистополе, Елабуге, Зеленодольске и Менделеевске. Небольшое увеличение числа безработных граждан на этой неделе наблюдается в Набережных Челнах, Нижнекамске и Камских Полянах.