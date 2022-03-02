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Ру Тат
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Общество
2 марта 2022  23:12
Наталья Рыбакова

Минтруд РТ: За неделю число безработных в Татарстане сократилось до 10,2 тыс.

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За неделю число безработных в Татарстане сократилось на 606 человек — до 10,2 тыс. официально зарегистрированных в службах занятости безработных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Потребность в работниках, заявленная работодателями в службы занятости населения республики, соответствует 38 тыс. вакансий. За отчетную неделю работодатели предложили 2,8 тыс. вакантных рабочих мест», — сказано в сообщении. 

Кроме того, за неделю сократилось число безработных в пяти моногородах республики — Набережных Челнах, Елабуге, Зеленодольске, Менделеевске и Нижнекамске. Увеличение числа безработных граждан наблюдается в Камских Полянах и Чистополе.

#безработные
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