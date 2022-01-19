Минтруд РТ: за неделю число безработных в Татарстане сократилось до 10 тысяч

За неделю число безработных в Татарстане сократилось на 690 человек — до 10,4 тыс. официально зарегистрированных в службах занятости населения безработных граждан. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«Работодатели заявили в службы занятости населения сведения о 54,7 тыс. вакансий. За неделю они предложили более 2 тыс. новых вакантных рабочих мест», — сказано в сообщении.

За неделю сократилось число безработных в шести моногородах Татарстана — Набережных Челнах, Елабуге, Зеленодольске, Нижнекамске, Чистополе и Камских Полянах. Небольшой рост числа людей, находящихся в поиске работы, отмечается лишь в Менделеевске.