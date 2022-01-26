Минтруд РТ: За неделю число безработных в Татарстане сократилось до 10 тыс.

За неделю число безработных в Татарстане сократилось на 55 человек — до 10,4 тыс. официально зарегистрированных в службах занятости населения граждан. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Работодатели в службы занятости населения республики сообщили сведения о 53,5 тыс. вакансий. За неделю они предложили 4,8 тыс. вакантных рабочих мест», — отметили в ведомстве.

Кроме того, за неделю сократилось число безработных в трёх моногородах республики — Нижнекамске, Зеленодольске и Камских Полянах. Рост числа находящихся в поиске работы отмечается в Набережных Челнах, Елабуге, Менделеевске и Чистополе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за год число безработных в Казани снизилось почти на 30 тыс. человек, что говорит о почти полном восстановлении рынка труда. Если в октябре 2020 года в поиске работы находились около 33 тыс. казанцев, то в конце 2021-го этот показатель упал до 4640 человек.