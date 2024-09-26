Глава Минтруда РТ сообщила о росте числа несчастных случаев на производстве

В Татарстане отмечается увеличение числа несчастных случаев на производстве с 70 случаев в прошлом году до 90 в этом году. К сожалению, есть небольшой рост смертельных случаев. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире «Татарстан онлайн».

По ее данным, опыт Татарстана в сфере охраны труда был представлен на днях на Всероссийской неделе охраны труда в Сочи.

«Мы представили свой опыт по охране труда в сфере обрабатывающего производства, добычи полезных ископаемых. На площадке, посвященной старшему поколению, мы тоже представили наш опыт», - рассказала Зарипова.

Спикер пояснила причины роста числа происшествий на производстве. По ее данным, это связано с введением моратория на проверки бизнеса, что отражается на охране труда.

«Более формальными становятся вопросы, связанные с инструктажами. Работники становятся халатными по отношению к требованиям – есть нарушения технологического процесса, игнорирование средств индивидуальной защиты. Притупляется чувство ответственности и страха», - сообщила Зарипова.

В разрезе отраслей несчастные случаи чаще случаются на обрабатывающих производствах, стройке, в сфере транспортировки и хранения.

«Сейчас активно идет уборочная кампания, мы отрабатываем эту тему с Минсельхозом РТ. Сегодня каждый несчастный случай министерство держит на карандаше, чтобы не было повторных ситуаций. Основные причины – падение с высоты (каждый третий случай) и ДТП», - добавила спикер.

Зарипова также сообщила, что в Сочи в качестве положительного примера была представлена практика КАМАЗа, Казанского порохового, вертолетного и авиационного заводов.