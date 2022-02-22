Минтруда РТ: Вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР окажут необходимую помощь

В Минтруда Республики Татарстан провели оперативное совещание по вопросам жизнеустройства, размещения и оказания помощи в оформлении выплат вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняют в ведомстве, министерство будет работать с целевыми группами — это женщины с детьми, несовершеннолетние и пожилые люди — и обеспечивать их социальную безопасность. На местах специалисты центров занятости населения и отделов социальной защиты также готовы помочь гражданам.

Татарстан готов предложить рабочие места гражданам ДНР и ЛНР. Отмечается, что на 16 февраля работодатели республики заявили о более чем 53 тыс. вакансиях со средней заработной платой 40 тыс. руб.