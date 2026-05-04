Минтруд РТ: Ветераны войны обеспечены жильем, в их домах проводится ремонт

Для ветеранов из Татарстана действуют различные меры социальной поддержки. Они получают первоочередное медицинское лечение, бесплатные медпрепараты, проходят диспансеризацию, пользуются санаторно-курортным лечением и техническими средствами реабилитации, социальными услугами.

Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на брифинге в Казани.

«Ветераны Великой Отечественной войны, как и инвалиды войны, относятся к федеральным категориям льготников. Им предоставляется 50% скидка на оплату ЖКУ, бесплатное обеспечение протезно-ортопедическими изделиями и проезд на водном транспорте», – рассказала Зарипова.

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также сопровождающие их люди пользуются правом бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

Труженикам тыла, которых в республике более 5 тыс., предоставляется ежемесячная денежная выплата за счет средств республиканского бюджета. В числе наиболее значимых мер поддержки – предоставление жилья и ремонт жилых помещений.

«С момента реализации Указа Президента РФ об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 19 148 ветеранов улучшили свои жилищные условия», – сказала Зарипова.

По ее словам, сейчас в республике проводится капремонт в домах и квартирах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, за счет средств местных бюджетов.