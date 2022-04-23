Минтруд РТ: В Татарстане зарегистрировано более 10 тыс. безработных

Несмотря на большое санкционное давление, ситуацию на рынке труда в Татарстане можно считать относительно стабильной. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказала глава Минтруда республики Эльмира Зарипова.

По ее словам, на 22 апреля в РТ числилось 10 757 официально зарегистрированных безработных — с марта их количество выросло на 515 человек. Уровень безработицы в регионе достигает 0,53%.

Тем не менее в республике сохраняется спрос на рабочую силу — на рынке труда имеется 61 252 свободных вакансии. Больше всего — в строительной сфере, на которую приходится 33% предложений. Следом идут производство — 14%, транспорт, наука и образование, пищевая промышленность.

Минтруд проводит оперативный мониторинг предприятий и организаций, на которых может быть введен режим неполной занятости, заметила министр.

Помимо этого, она рассказала о ситуации с заработной платой в Татарстане. По данным министерства, средняя зарплата за январь-февраль в регионе составила 46 169,5 рубля. Однако выявлено 847 предприятий, выплачивающие сотрудникам зарплату ниже МРОТ, который в 2022 году составляет 13 890 рублей. Они располагаются в Елабужском, Муслюмовском, Тукаевском и Ютазинском районах.

В заключение глава Минтруда РТ рассказала о выплатах пособий на детей в возрасте от восьми до 17 лет. Их получают семьи, среднедушевой доход которых не достигает прожиточного минимума. Она напомнила, что подать заявления на такие выплаты можно до 1 мая на госуслугах, в МФЦ или в отделениях Пенсионного фонда.