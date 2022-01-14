Минтруд: В Татарстане трудоустроен каждый третий инвалид

По итогам 2021 года республика занимает первое место среди регионов ПФО по трудоустройству инвалидов. Такие данные сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на итоговой коллегии ведомства.

«Работает каждый третий инвалид трудоспособного возраста. По уровню занятости инвалидов республика занимает первое место среди регионов ПФО. Одним из эффективных инструментов содействия трудоустройству является повышение квалификации и переподготовка взрослого населения», — сказала министр.

За прошлый год службы занятости республики организовали обучение 11,6 тыс. человек. Это безработные и ищущие работу люди, женщины, воспитывающие дошколят, а также люди старше 50 лет. Всего по итогам года в республике трудоустроено 82% слушателей, прошедших обучение.

«Большинство из них благодаря нацпроекту „Демография“ получили возможность повысить свою квалификацию, перейти на более высокооплачиваемую работу. Это позволило изменить их качество жизни и членов их семей», — подчеркнула Зарипова в беседе с журналистами.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских» указов Президента России Владимира Путина. Они охватывают 12 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».