Минтруд РТ: В «школах ухода» обучились более 2,2 тыс. родственников пожилых людей

В настоящее время в «школах ухода» Татарстана обучение прошли более 2,2 тыс. родственников пожилых людей. Теперь они знают, как правильно ухаживать за лежачими престарелыми и инвалидами. Об этом «Татар-информу» сообщила замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Абдреева.

«В каждом муниципальном образовании Татарстана на базе комплексов социального обслуживания созданы школы ухода. В такие школы могут придти родственники пожилых людей. Специалисты обучат, как правильно ухаживать за пожилым человеком», - сказала она.

Для школ приобретено специальное оборудование - многофункциональные кровати и манекены. В них работают социальные и медицинские работники. Медработники рассказывают родственникам, как правильно кормить пожилого человека, к примеру, если у него есть диабет, какие продукты можно использовать, а какие - нет, сколько жидкости необходимо давать в сутки.

Школы ухода открылись в Татарстане в 2020 году благодаря внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами по национальному проекту «Демография».

Национальные проекты стартовали в России в 2019 году на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».

29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».