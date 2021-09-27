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Ру Тат
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27 сентября 2021  15:55
Наталья Рыбакова

Минтруд РТ: более 26,5 тыс. татарстанцев получают выплаты в связи с рождением первенца

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В октября ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, семьи с низким доходом из Татарстана получат на карту «Мир». Об этом напомнили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Численность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, согласно данным на начало сентября, в Татарстане составляет 26,5 тыс. человек», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Если у получателя услуги нет карты, то деньги поступят на банковский счет, их можно будет получить в кассе или почтовым переводом. Оформить карту «Мир» должны родители, которые намерены получать детские пособия безналичным способом. Карту можно оформить в любом банке.

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