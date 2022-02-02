Минтруд РТ в начале февраля зафиксировал рост безработицы в Татарстане

За неделю число безработных в Татарстане увеличилось на 63 человека — до 10,5 тыс. граждан, состоящих на учете в центрах занятости населения. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

При этом по данным на 2 февраля потребность в работниках, заявленная работодателями в службы занятости населения, соответствует 53,9 тыс. вакансий. «За неделю работодатели предложили 4920 вакантных рабочих мест», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, за неделю сократилось число безработных в трех моногородах Татарстана — Зеленодольске, Камских Полянах и Елабуге. Увеличение числа безработных наблюдается в Набережных Челнах, Менделеевске и Нижнекамске. В Чистополе за неделю ситуация не изменилась.