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Общество
2 февраля 2022  18:48
Наталья Рыбакова

Минтруд РТ в начале февраля зафиксировал рост безработицы в Татарстане

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За неделю число безработных в Татарстане увеличилось на 63 человека — до 10,5 тыс. граждан, состоящих на учете в центрах занятости населения. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ. 

При этом по данным на 2 февраля потребность в работниках, заявленная работодателями в службы занятости населения, соответствует 53,9 тыс. вакансий. «За неделю работодатели предложили 4920 вакантных рабочих мест», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, за неделю сократилось число безработных в трех моногородах Татарстана — Зеленодольске, Камских Полянах и Елабуге. Увеличение числа безработных наблюдается в Набережных Челнах, Менделеевске и Нижнекамске. В Чистополе за неделю ситуация не изменилась.

#безработица
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