Минтруд РТ: в 2027 году татарстанцев ждут 120 выходных и праздничных дней

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

В 2027 году в Татарстане 245 дней будут рабочими, 120 – выходными и праздничными. Это на один день меньше, чем в 2026 году. Об этом сообщает Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

В число праздничных дней вошли:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы;

7 января – Рождество Христово;

23 февраля – День защитника Отечества;

8 марта – Международный женский день;

1 мая – Праздник Весны и Труда;

9 мая – День Победы;

12 июня – День России;

30 августа – День Республики Татарстан;

4 ноября – День народного единства;

6 ноября – День Конституции Республики Татарстан;

Ураза-байрам;

Курбан-байрам.

Согласно официальному календарю религиозных праздников, утвержденному Духовным управлением мусульман Татарстана, Ураза-байрам и Курбан-байрам отметят 9 марта и 16 мая соответственно.

Ураза-байрам выпадает на будний день – вторник, поэтому будет выходным. Начало празднования Курбан-байрама придется на воскресенье. По республиканскому законодательству при совпадении выходных и праздничных дней дополнительный день отдыха не предоставляется.

Также постановлением правительства РФ установлен перенос выходных дней: с субботы, 2 января, на пятницу, 5 ноября, с воскресенья, 3 января, на пятницу, 31 декабря, с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля.

Новогодние выходные продлятся с 1 по 10 января. Суббота, 20 февраля, будет рабочим днем, сокращенным на один час. Далее россиян ждут три выходных – с 21 по 23 февраля.

В марте жители Татарстана получат четыре выходных подряд: 6 и 7 марта – суббота и воскресенье, 8 марта – Международный женский день, 9 марта – Ураза-байрам.

Майские праздники – с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. 30 апреля, пятница, будет сокращенным на один час рабочим днем. День России, 12 июня, выпадает на субботу, поэтому выходной перенесут на 14 июня. 11 июня, пятница, – сокращенный рабочий день.

Татарстанцы отдохнут 30 августа: в 2027 году День Республики выпадает на понедельник. В ноябре одна из рабочих недель будет трехдневной. Сначала отмечается День народного единства, 4 ноября, затем – перенос выходного на 5 ноября, а 6 и 7 ноября – суббота и воскресенье. 3 ноября – сокращенный рабочий день. День Конституции Республики Татарстан, 6 ноября, выпадает на субботу, дополнительный выходной не предоставляется. 31 декабря также будет выходным.

В 2026 году был 121 выходной день. Ураза-байрам и Курбан-байрам отмечали в будние дни – 20 марта и 27 мая соответственно. День Конституции РТ выпадал на рабочий день.