Минтруд РТ: В 2022 году в Татарстане произойдет индексация соцвыплат

С января 2022 года все республиканские выплаты социального характера будут проиндексированы на 4%. Это коснется порядка 600 тыс. татарстанцев, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«По инициативе Президента РТ принят ряд решений, направленных на улучшение качества жизни социально незащищенных категорий граждан. Согласовано ежегодное повышение стоимости одного дня пребывания пенсионеров и работников бюджетной сферы в санаториях – вводится ежегодная индексация на уровень инфляции. Кроме того, принято решение о повышении размера дополнительной ежемесячной выплаты, установленной в республике для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. В 2022 году выплата будет осуществляться в размере, равном разнице между прожиточным минимумом ребенка (10 756 руб.) и среднедушевым доходом семьи. В результате размер выплаты в среднем увеличится на 815 руб.», - сказано в сообщении.

Принятые решения коснутся и такой меры господдержки, как заключение социального контракта. Так, при определении уровня имущественной обеспеченности граждан наличие земельных участков сверх установленной площади не будет являться основанием для отказа. При разработке программы реабилитации будут определяться варианты использования имеющихся в собственности земельных участков для выхода семьи из бедности, что позволит гражданам с доходами ниже прожиточного минимума, проживающим в сельской местности и имеющим паевые земли, претендовать на получение государственной социальной помощи. Это может коснуться 600 человек.

Также со следующего года до 150 тыс. руб. будет увеличен размер единовременной выплаты на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности при заключении соцконтракта. В настоящее время размер этой выплаты не превышает 75 тыс. руб. Единовременную выплату в повышенном размере смогут получить более 2 тыс. человек при заключении социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности.

Кроме того, принято решение о предоставлении единовременной компенсации расходов на оплату проведения газа внутри границ участка домовладений и приобретения внутридомового газового оборудования. Получить компенсацию смогут ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды первой и второй группы, малообеспеченные семьи. По прогнозу, компенсацию получат более 2,4 тыс. человек.