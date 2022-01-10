Минтруд Татарстана: В 2022 году татарстанцев ждут 119 дней отдыха

Фото: Pixabay

Продолжительные зимние каникулы закончились, но не стоит растраиваться, ведь в 2022 году татарстанцев в общей сложности ждут 119 выходных и праздничных дней, отметили в Минтруде республики.

«В Татарстане в 2022 году при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями количество рабочих дней составит 246 дней, в том числе пять сокращенных на один час рабочих дней (22 февраля, 5 марта, 8 июля, 29 августа, 3 ноября). Количество выходных дней составит 119, в том числе 18 нерабочих праздничных дней», — отметили в ведомстве.

Ближайший праздник и день отдыха приходится на 23 февраля — День защитника Отечества. Далее следует 8 марта — Международный женский день. 1 мая татарстанцы отметят Праздник весны и труда, 9 мая — День Победы, 12 июня — День России, а 30 августа — День Республики Татарстан. Кроме того, в числе выходных и праздничных дней 4 ноября и 6 ноября (День народного единства и День Конституции Республики Татарстан соответственно), Ураза-байрам и Курбан-байрам (определяются Указом Президента РТ).

«По информации Духовного управления мусульман РТ предварительной датой празднования религиозных мусульманских праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2022 году являются соответственно 2 мая и 9 июля», — пояснили в Минтруде РТ.

Кроме того, постановлением Правительства РФ в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней в 2022 году перенесены выходные дни: с субботы 1 января на вторник 3 мая, с воскресенья 2 января на вторник 10 мая и с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.

Отметим, что в 2021 году жители республики отдыхали 121 день, в том числе 17 нерабочих праздничных дней и 3 дополнительных дня отдыха в связи с переносами (5 ноября, 31 декабря и 22 февраля).