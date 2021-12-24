Минтруд РТ: в 2021 году на учет по безработице встали 126 выпускников вузов

В этом году в центры занятости Татарстана за содействием в поисках работы обратились 472 человека, в том числе 126 выпускников вузов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Из них трудоустроены 354 человека, в том числе 89 выпускников образовательных организаций высшего образования. Центры занятости оказывают услуги по организации временного трудоустройства безработных в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное или высшее образование и ищущие работу в течение года после выдачи им документа об образовании и о квалификации. В этом году на временные работы трудоустроено 58 выпускников в возрасте от 18 до 25 лет», — отметили в ведомстве.

Аналогичная программа – «Молодежная практика» действует и для выпускников общеобразовательных организаций и вузов. В этом году благодаря этой программе были трудоустроены 84 выпускника. Кроме зарплаты они получают материальную поддержку со стороны государства в размере 4,5 тыс. рублей в месяц.