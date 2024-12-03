Минтруд РТ: Уровень трудоустройства инвалидов в Татарстане выше, чем в среднем по стране

Уровень занятости инвалидов трудоспособного возраста в Татарстане достигает 32% от общего их числа в регионе. По России данный показатель составляет 28%. Об этом сообщила сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

По данным Минтруда РТ, в настоящее время на учете в татарстанских центрах занятости населения зарегистрировано в качестве безработных 268 инвалидов. В службы занятости за десять месяцев этого года в поисках работы обратились 1166 инвалидов, из них трудоустроен 791 человек

Для содействия занятости инвалидов в республике организуются разные мероприятия. Люди с ОВЗ получают бесплатные услуги по профессиональной ориентации, а безработные инвалиды — услуги по психологической поддержке, социальной адаптации и профессиональному обучению.

Предприятия получают субсидии на сохранение рабочих мест инвалидов, предусмотрено квотирование рабочих мест, организованы временные и общественные работы. В республике проводятся специализированные ярмарки вакансий для инвалидов. Для поддержки предпринимательских инициатив безработных инвалидов оказывается финансовая помощь в размере 145 тыс. рублей.