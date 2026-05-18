Минтруд РТ: Участникам СВО не нужно подтверждать доходы семьи для соцконтракта на бизнес

Участнику СВО достаточно подать одно заявление на предоставление мер социальной поддержки. Благодаря электронной системе автоматически будут подобраны услуги, предоставляемые различными ведомствами.

Об этом сообщила сегодня заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Минтруд РТ по единому заявлению предоставляет единовременную денежную выплату в связи с гибелью военнослужащего, субсидию на возмещение затрат, связанных с проведением газа, единовременную денежную выплату на детей участников СВО», – рассказала она.

Бутаева добавила, что на портале госуслуг также можно подать заявление на востребованные услуги – компенсацию расходов на оплату ЖКУ и государственную социальную помощь на основании социального контракта.

«С этого года при подаче заявления на социальный контракт для развития индивидуального предпринимательства доходы членов семей ветеранов боевых действий не учитываются. Это стало интересным ноу-хау, с начала года подано 31 заявление и выданы субсидии», – отметила Бутаева.

Действуют и другие меры социальной поддержки, которые участникам СВО предоставляются с преференциями по заявлению. В их числе комплект для новорожденных, путевки на санаторно-курортное лечение, обслуживание в реабилитационных центрах, соцуслуги на дому и другие.

«Военнослужащим, заключившим контракт, в беззаявительном порядке предоставляются единовременные выплаты в размере 305 тысяч рублей. По мерам поддержки можно обращаться в республиканский центр материальной помощи по месту жительства», – добавила Бутаева.