Минтруд РТ: Трудоустройство инвалидов в Казани на 10% выше федерального показателя

В Казани очень высокий процент трудоустройства людей с инвалидностью — он составляет 33%, тогда как по России — около 25%. Об этом на XV заседании Казгордумы сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Можно сказать, что на 10% трудоустройство людей с инвалидностью в Казани превышает федеральный показатель. В республике он порядка 30%, но мы на себя взяли амбициозную задачу — в этом году трудоустроить 40% людей трудоспособного возраста с инвалидностью. А это 40% от 18 тысяч человек», — отметила докладчик.

По словам Зариповой, муниципалитет решает задачу с трудоустройством системно. Только с начала года работу получили порядка 800 человек. Для того чтобы достичь цифры в 40%, необходимо реализовать право на труд 1,4 тыс. людей-инвалидов, добавила глава ведомства.