Минтруд РТ: татарстанцы в марте будут отдыхать три дня подряд

Сразу три дня подряд будут отдыхать жители Татарстана в связи с празднованием 8 Марта. Однако рабочая неделя перед праздником увеличится на один день, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации 8 марта – Международный женский день является нерабочим праздничным днем. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Постановлением Правительства РФ в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходной день с субботы 5 марта перенесен на понедельник 7 марта», — сказано в сообщении.

Таким образом, жители республики в начале месяца будут работать шестидневную работу неделю — с 28 февраля по 5 марта. Продолжительность рабочего дня 5 марта сокращена на один час. 6, 7 и 8 марта являются днями отдыха.