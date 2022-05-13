Минтруд РТ: Татарстан занял первое место в ПФО по обеспечению занятости инвалидов

Республика Татарстан – лидер среди регионов Приволжского федерального округа по обеспечению занятости людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Адель Мубаракшин на форуме «Мир равных возможностей» в Казани.

«В республике проживает 110 тыс. инвалидов трудоспособного возраста, из них свыше 30 тыс. человек трудоустроены», — проинформировал он.

Форум был организован в рамках регионального чемпионата профмастерства среди инвалидов и людей с ОВЗ «Абилимпикс», который продлится в районах до 25 мая. Координатором движения выступает АНО «Центр развития профессиональных компетенций».

В Татарстане формируется банк данных карьерного развития призеров, участников чемпионатов «Абилимпикс». Их резюме сотрудники центров занятости размещают на платформе «Работа в России», сообщил Мубаракшин.

Участники заседания обсудили перспективы инклюзивного образования в республике, социальную адаптацию людей с ментальными нарушениями и необходимость увеличения числа психологов для работы в этой сфере, а также развитие движения «Абилимпикс». Стоит отметить, что число участников чемпионатов профмастерства в Татарстане выросло с 38 в 2017 году до 935 в 2022 году, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.