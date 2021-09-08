Минтруд РТ: Татарстан с опережением выполнил поручение Президента РФ повысить занятость

На начало сентября в Татарстане наблюдается значительное снижение регистрируемой безработицы. Численность занятых в республике на сегодняшний день достигает 1,9 млн человек. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

«Сегодня мы говорим о показателе безработицы в 0,85% от численности рабочей силы, в то время как в целом по стране этот показатель составляет 1,4%. Уровень занятости в республике составляет 62,1%, в то время как в среднем по России — 59,2%», — пояснила собеседница агентства.

«В Татарстане достигнута задача, поставленная Президентом РФ, о росте занятости населения до показателя IV квартала 2019 года. Тогда численность занятых по республике составляла 1,6 млн человек. Сегодня мы говорим о том, что у нас даже происходит прирост показателя занятости относительно 2019 года», — подчеркнула замминистра.

Сегодня на рынке региона насчитывается 54 тыс. свободных рабочих мест. При этом в центрах занятости населения в качестве безработных числится примерно 17 тыс. человек. Таким образом, на рынке труда наблюдается конкуренция среди работодателей, нуждающихся в персонале. Сейчас у каждого соискателя есть возможность выбора среди трех свободных вакансий, отметила Тазетдинова.